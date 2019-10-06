На Урале чиновники затравили девушку, взявшую опеку над шестью детьми

Омбудсмен по правам детей ответила журналистам, что у властей нет причин сомневаться в воспитательных способностях девушки.

21-летнюю Кристину Евтушенко из Челябинской области затравили органы опеки. После смерти родителей она взяла под опеку шестерых братьев и сестёр, однако её обвинили в том, что девушка "ходит по клубам", а пособия тратит на себя. О ситуации сообщает портал URA.ru

Сначала в группе "Подслушано в Карталах" в соцсети "ВКонтакте" Кристину анонимно обвинили в тратах денег, выделенных для детей. Потом запись прокомментировала пользователь Светлана Пушкарская — так зовут начальника отдела опеки и попечительства Карталинского муниципального района. Было отмечено о планах забрать детей.

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина заявила агентству, что страницу Пушкарской в соцсетях взломали и у надзорных органов нет претензий к Кристине.

Ранее Лайф рассказывал о другом случае, когда опекунство над детьми взяла старшая сестра. В Новокузнецке девушка явно не справлялась со своими обязанностями, её младшие сёстры подожгли одежду на пятилетней девочке, от чего она чуть не скончалась.