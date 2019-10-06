В РПЦ напомнили протоиерею Смирнову о допустимости абортов

Московский патриархат напомнил протоиерею Димитрию Смирнову об официальной позиции Русской православной церкви (РПЦ) по абортам, согласно которой при угрозе жизни беременной матери они допускаются, пишет РИА "Новости".
В беседе с агентством заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе напомнил об официальном документе РПЦ — Основах социальной концепции, в которых допускаются аборты.
— В случаях когда существует прямая угроза жизни матери при продолжении беременности, особенно при наличии у неё других детей, в пастырской практике рекомендуется проявлять снисхождение, — сказано в документе РПЦ.
Патриархат напомнил, что в таких случаях прервавшая беременность женщина не отлучается от церкви.
Ранее в эфире телеканала "Союз" одна из зрительниц спросила у председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова о том, является ли грехом совершение аборта её матери из-за угрозы здоровью.
В ответ на это священник обратил внимание на то, что "солдат идёт отдавать свою жизнь за Родину, за свою жену", и "птица жертвует собой, чтобы спасти своего птенца". При этом человек как "высокоорганизованное млекопитающее" убивает своего ребёнка. Смирнов задался вопросом, "кто он [человек] после этого?"
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