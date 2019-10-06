В РПЦ напомнили протоиерею Смирнову о допустимости абортов

Если женщина прерывает свою беременность из-за угрозы жизни, она не отлучается от Церкви.

Московский патриархат напомнил протоиерею Димитрию Смирнову об официальной позиции Русской православной церкви (РПЦ) по абортам, согласно которой при угрозе жизни беременной матери они допускаются, пишет РИА "Новости".

В беседе с агентством заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе напомнил об официальном документе РПЦ — Основах социальной концепции, в которых допускаются аборты.

— В случаях когда существует прямая угроза жизни матери при продолжении беременности, особенно при наличии у неё других детей, в пастырской практике рекомендуется проявлять снисхождение, — сказано в документе РПЦ.

Патриархат напомнил, что в таких случаях прервавшая беременность женщина не отлучается от церкви.

Ранее в эфире телеканала "Союз" одна из зрительниц спросила у председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова о том, является ли грехом совершение аборта её матери из-за угрозы здоровью.

В ответ на это священник обратил внимание на то, что "солдат идёт отдавать свою жизнь за Родину, за свою жену", и "птица жертвует собой, чтобы спасти своего птенца". При этом человек как "высокоорганизованное млекопитающее" убивает своего ребёнка. Смирнов задался вопросом, "кто он [человек] после этого?"