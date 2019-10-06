Депутат Юмашева решила не сокращать поездку в США из-за допроса от ФБР

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Фото © VK / Инга Юмашева

По словам её коллеги Леонида Слуцкого, визит парламентария продлится "ещё несколько дней".

Депутат Госдумы Инга Юмашева продолжит визит в США, несмотря на допрос сотрудниками Федерального бюро расследований. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Визит Юмашевой в США продлится согласно намеченному заранее плану, — передаёт "Интерфакс" его слова.

Слуцкий добавил, что поездка Юмашевой "займет ещё несколько дней".

Напомним, депутата Госдумы задержали накануне в аэропорту Нью-Йорка. Сотрудники ФБР допрашивали её в течение часа. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал действия американской спецслужбы циничной провокацией. Сама Юмашева отказалась комментировать произошедшее. МИД РФ выразил протест в связи с этим допросом.

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