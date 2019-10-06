Меланью Трамп поймали на лжи о незнании иностранных языков

Чаще всего американская первая леди ограничивалась английским и своим родным словенским.

Супругу президента США Дональда Трампа Меланью уличили во лжи о знании нескольких иностранных языков, пишет Daily Express.

По данным газеты, американская первая леди ранее говорила, что свободно говорит на нескольких европейских языках, среди которых итальянский, немецкий, французский и сербохорватский.

Американский лингвист Джон Аравосис проанализировал записи с публичными выступлениями Меланьи и выяснил, что чаще всего она ограничивалась английским и своим родным словенским.

Когда жена американского лидера посетила одну из школ в Париже и поговорила с учениками, она только поприветствовала детей по-французски. Кроме того, по словам Аравосиса, на саммите "Большой семёрки", слушая речь французского президента Эмманюэля Макрона, Меланья пользовалась услугами переводчика.

Наконец, в ходе визита в детскую больницу в Италии она лишь поздоровалась с пациентами на местном языке и произнесла "пару протокольных фраз", после чего перешла на английский. Аравосис отметил также, что Меланья допустила ошибки даже в приветствии.

По данным издания, сомнения в её владении итальянским языком возникли после встречи пары с папой римским в Ватикане. Было заметно, что первая леди "смотрит на переводчика, чтобы понять, что тот говорит".

Аравосис отметил, что пытался проверить также, говорит ли Меланья Трамп по-немецки, однако не смог найти ни одного ролика, где она бы изъяснялась на этом языке.