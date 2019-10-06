Под Курском военные РХБ провели специальные учения — видео

При маневренной обороне "противник" совершил удар на танковый батальон, используя оружие массового поражения.

Войска радиационной химической и биологической защиты выполнили специальные учения в рамках сдачи контрольной проверки за летний период обучения в Курской области, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

В ходе учений при маневренной обороне на танковый батальон совершил удар "противник", используя оружие массового поражения. Под прикрытием танковый батальон вывели из-под огня и направили на пост дозиметрического замера для того, чтобы классифицировать степень заражения техники и экипажей.

Химики провели специальную очистку вооружения, техники и личного состава.

Благодаря уникальной системе замера, пропуска и очистки личного состава в полевых условиях уже через 58 минут личный состав и техника приступили к боевым задачам на быстро меняющемся направлении обороны.

Всего в специальных учениях было задействовано 550 военнослужащих общевойсковых подразделений и войск РХБ защиты, а также более 110 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе и 30 танков последней модификации Гвардейской общевойсковой армии ЗВО.