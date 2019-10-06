Эрдоган и Трамп поговорили о создании зоны безопасности в Сирии

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Фото © Guo Yu / Zuma/ТАСС

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых они обсудили в том числе вопрос создания зоны безопасности в Сирии. Об этом информирует канцелярия турецкого лидера.

— В ходе переговоров кроме двусторонних отношений прошёл обмен мнениями насчёт создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, — говорится в заявлении, которое приводит ТАСС.

Ранее СМИ сообщили о том, что Турция стягивает войска у границ с Сирией. До этого Эрдоган заявил, что Турция начнёт операцию в Сирии в ближайшие дни.

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