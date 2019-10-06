Военные Германии и США выполнят наблюдательный полёт над Россией

Совместная миссия Германии и США в период с 7 по 11 октября проведёт наблюдательный полёт над территорией Российской Федерации. Об этом сообщает газета вооружённых сил "Красная звезда".

Полёт пройдёт в рамках реализации Международного договора по открытому небу на шведском самолёте наблюдения СААБ-340Б с аэродрома Кубинка. В свою очередь российские военные выполнят наблюдательный полёт на самолёте Ан-30Б над территорией Словакии

Кроме того, в рамках реализации венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности Россия проведёт инспекцию района на территории Швейцарии площадью около 16 тысяч квадратных километров, в ходе которой военные посетят учебные полигоны. Аналогичный по площади район будет проинспектирован на территории Чехии.