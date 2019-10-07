Украинский боксёр Деревянченко заявил, что не признаёт поражение от Головкина

Украинский боксёр средней весовой категории Сергей Деревянченко заявил, что недоволен результатами состоявшегося накануне поединка с казахстанцем Геннадием Головкиным, в котором он потерпел поражение.

— Я чувствую, что выиграл этот бой. Весь Мэдисон-сквер-гарден [спорткомплекс в Нью-Йорке] видел это. И весь мир это увидел. Нечто действительно странное случилось вчера. Огромное спасибо всем, кто меня поддерживает, — написал боец на своей страничке в "Твиттере".

Он также дополнил публикацию хештегом # WeNeedRevanche, что может говорить лишь о том, что спортсмен намекает на матч-реванш, поскольку недоволен решением судей, которые после 12 раундов борьбы отдали победу Головкину.

Ранее Лайф сообщал, что боксёр из Казахстана Геннадий Головкин завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксёрской федерации (IBO) в дополнение к уже имеющемуся у него поясу Международной федерации бокса (IBF).