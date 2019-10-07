Два человека погибли при крушении легкомоторного самолёта в Ирландии

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Фото © Pixabay

Предположительно, он взорвался при столкновении с землёй или за секунды до этого.

Два человека погибли при крушении легкомоторного самолёта в ирландском графстве Уэксфорд, передаёт телеканал RTE со ссылкой на местную полицию.

По данным правоохранителей, оба погибших были мужчинами.

Инцидент произошёл в 15:45 по местному времени (19:45 мск) на сельской территории. Предположительно, самолёт взорвался при столкновении с землёй или за секунды до этого.

Сейчас на месте крушения работают спасательные службы, по делу о происшествии началось расследование.

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