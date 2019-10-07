Посол РФ в США подтвердил идею создания российско-американского делового совета

В ходе недавней встречи глава российского МИД Сергей Лавров и американский госсекретарь Майк Помпео подтвердили своё одобрение идеи создания российско-американского делового совета. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

— Министр Лавров и госсекретарь Помпео подтвердили свое положительное отношение к этой инициативе на недавней встрече, — сказал дипломат журналистам на форуме "Диалог Форт-Росс".

Антонов также отметил, что, несмотря на вводимые санкции, американский бизнес всё сильнее интересуется российской экономикой и третий год подряд двусторонняя торговля сохраняет положительную динамику роста.

По его словам, за первые семь месяцев 2019 года торговый оборот достиг показателя в 16,1 миллиарда долларов. Антонов также отметил, что США по-прежнему лидирует по объёму прямых инвестиций в Россию, активы около трёх тысяч американских компаний в РФ оцениваются в 85 миллиардов долларов.

Дипломат отметил, что для дальнейшего развития двусторонних отношений, следует решить ряд вопросов, в частности о возврате российской дипломатической собственности, а также остановить задержание россиян по запросу США в третьих странах и прекратить визовую войну.