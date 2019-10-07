Россия призывает США и НАТО присоединиться к мораторию на размещение РСМД

Россия призвала США и страны НАТО ввести мораторий на размещение ракет средней и малой дальности, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов на форуме "Диалог Форт-Росс".

По его словам, РФ не заинтересована в гонке вооружений. Для предотвращения роста напряжённости президент России Владимир Путин заявил о решении не размещать ракеты в Европе и других регионах, пока там не будут размещены аналогичные виды вооружений США, отметил посол.

— Мы призываем США и другие страны НАТО присоединиться к такому мораторию, — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин предложил ввести мораторий на размещение ракет средней и малой дальности в Европе и других регионах РСМД. Однако в НАТО отказались от предложения российского лидера. В МИД РФ такому ответу не удивились.