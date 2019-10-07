Премьера "Джокера" собрала более 600 млн рублей и возглавила прокат в России

Увидевший российского зрителя в минувший четверг, 3 октября, фильм "Джокер" режиссёра Тодда Филлипса за премьерный уик-энд собрал почти 664 миллиона рублей и возглавил прокат в РФ. Это следует из данных портала kinobusiness.com.

На втором месте со значительным отставанием по кассовым сборам идёт мультфильм "Эверест" (Abominable) американо-китайского производства от создателей "Корпорации монстров" и "Сезона охоты". Вышедший на экраны одновременно с лидером, он собрал 253 миллиона рублей за четыре дня.

Третью строчку занимает лидер прошлой недели — "К звёздам" (Ad Astra), вышедший на экраны 26 сентября. Фантастический фильм Джеймса Грэя собрал за аналогичный период 56 миллионов рублей.

Картина о Джокере, герое одноимённого фильма, посвящена истории главного врага супергероя Бэтмена из популярного комикса. Фильм вышел настолько неоднозначным и богатым на сцены насилия, что некоторая часть посмотревших его призвала запретить картину.