Приёмная дочь Хворостовского родила сына

Приёмная дочь оперного певца Дмитрия Хворостовского Мария стала мамой во второй раз, об этом она рассказала в "Инстаграме".

— Две недели назад ещё одно чудо вошло в нашу жизнь. Самые спокойные и самые быстрые роды состоялись в бассейне. Мы любим тебя, малыш Лео, — написала она.

Своего первого ребёнка, дочку Арию, Хворостовская родила в конце мая 2018 года. Отцом обоих детей является португальский фотограф Фелипе Меггиоларо Маркс. Супруги поженились в мае этого года и сейчас живут в Лондоне.

Ранее стали известны пол и имя второго ребёнка актрисы Марии Мироновой.