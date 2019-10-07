СМИ: Авиакомпании России просят помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты

За первое полугодие текущего года операционные убытки уже составили 51,9 миллиарда рублей.

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила вице-премьеру РФ Максиму Акимову и главе Минтранса Евгению Дитриху предложения о сдерживании роста цен на билеты в случае резких скачков стоимости топлива. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минтранса и источники в авиаотрасли.

Такие предложения предусматривают предоставление средств из бюджета. Как пишет издание, авиаперевозчики просят снизить планку компенсации при резких скачках топлива с 48,3 тысячи до 40 тысяч рублей за тонну, вернув её на уровень декабря 2017 года.

Авиаперевозчики считают, что, если бы планку снизили с 1 августа, то авиакомпании получили бы из казны около пяти миллиардов рублей и ещё по восемь-девять миллиардов в последующие годы.

Для того чтобы возместить потери прошлого года, авиаперевозчики просят выделить ещё 23 миллиарда рублей. По информации источников, эти деньги планируется направить всем авиакомпаниям пропорционально потреблённому топливу. При этом Минтранс уже предлагал выделить перевозчикам аналогичную разовую субсидию.

В документе также предлагают альтернативный вариант господдержки — увеличить коэффициент суммы акциза на керосин с 2,08 до 3,5. В таком случае возмещение авиакомпаниям вырастет с 3024 до 7000 рублей с каждой тонны топлива.

В письме также сказано, что за первое полугодие текущего года операционные убытки авиакомпаний уже составили 51,9 миллиарда рублей.

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