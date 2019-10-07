Российские дипломаты помогут депутату Юмашевой улететь из США

Депутат Госдумы Инга Юмашева, находящаяся сейчас в Калифорнии на форуме "Диалог Форт-Росс" и задержанная ФБР во время прилёта, в свой обратный рейс домой будет отправляться под присмотром российских дипломатов. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

— Мы попросили наше генконсульство (в Нью-Йорке), чтобы они проводили Ингу Альбертовну при пересадке с внутреннего рейса Сан-Франциско — Нью-Йорк на международный рейс Нью-Йорк — Москва. Надеемся, всё пройдёт благополучно, — приводит его слова РИА "Новости".

Инцидент с допросом российского депутата не остался незамеченным, хотя сама Юмашева комментировать ситуацию отказалась. В отличие от председателя Госдумы Вячеслава Володина, который назвал случившееся "циничной провокацией" со стороны США.

В Российском МИД выразили протест американской стороне, заявив, что такие действия нацелены на "дальнейшее ухудшение" двусторонних отношений. В ФБР ситуацию комментировать не стали.