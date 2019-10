СМИ США заявили, что Россия имеет самый большой танковый парк в мире

У РФ около 22 тысяч единиц, в то время как у стран Европы, входящих в НАТО, этот показатель составляет примерно 11 тысяч.

В распоряжении России находится самый многочисленный в мире парк боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран — членов НАТО, пишет американское издание We Are The Mighty.

Согласно данным публикации, Россия имеет около 22 тысяч танков, в то время как у стран Европы, входящих в НАТО, этот показатель составляет примерно 11 тысяч. Вместе с США и Канадой в арсенале альянса имеется 18 тысяч танков.

Ранее председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генерал Джозеф Данфорд отметил, что в последние годы НАТО теряет военное преимущество перед Россией и министры обороны стран, входящих в альянс, признают это.