Названы сферы работы с самыми высокими зарплатами

Среди самых малооплачиваемых групп профессий — образование и наука, бухгалтерия и финансы и административная работа.

Работодатели чаще всего ищут продавцов, производственников и строителей, при этом самые высокие зарплаты предлагаются именно в строительстве, пишет РИА "Новости" со ссылкой на исследование портала "Авито-Работа".

По данным исследования рынка труда в РФ по итогам третьего квартала текущего года, среднемесячная зарплата граждан составила 38 285 рублей. Самые высокие зарплаты были зафиксированы в строительной сфере (50,4 тысячи рублей), фитнес-центрах и салонах красоты (48,8 тысячи рублей) и автобизнесе (46,2 тысячи рублей).

Среди самых малооплачиваемых групп профессий — сферы образования и науки (26,9 тысячи рублей), бухгалтерии и финансов (30 тысяч рублей) и административной работы (30,4 тысячи рублей).

Исследование показало также, что Москва и Санкт-Петербург лидируют по уровню заработных плат. Так, москвичи зарабатывают в среднем 58 684 рубля, а петербуржцы — 48 511 рублей. На третьем месте оказался Екатеринбург с 39 879 рублями.

В третьем квартале текущего года работодатели чаще всего искали работников в сфере производства, продаж и строительства. Вакансии из данных сфер также пользовались популярностью у соискателей. Кроме того, россияне активно искали работу в сфере логистики и транспорта, но у работодателей эта сфера была лишь на четвёртом месте. Довольно востребована у граждан России работа для студентов или людей без опыта, однако работодателей эта группа вакансий интересует мало.

Ранее россияне рассказали, какая зарплата сделает их счастливыми. Но, по мнению одного из депутатов Госдумы РФ, этим цифрам доверять нельзя.