Назван самый полезный хлеб

Лучше всего, если он приготовлен из муки, воды и соли, как, например, лаваш, лепёшка пури и средиземноморская пита.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какой хлеб самый полезный для организма человека, в интервью "Вечерней Москве".

Самым полезным оказался ржаной хлеб. Однако, по словам специалиста, эта продукция в магазине имеет очень мало содержания ржаной муки.

— Не нужно обольщаться. Производители используют пшеничную муку и краситель, — заметила она.

Соломатина пояснила, что предпочтительнее всего мука не высшего качества, а обдирная, второго сорта или ржаная.

Диетолог объяснила, что при выборе хлеба прежде всего стоит обращать внимание на его состав. Лучше всего, если он приготовлен из муки, воды и соли. В качестве примера специалист напомнила о средиземноморской пите и восточном хлебе — лаваше, лепёшках пури.

Ранее специалисты рассказали, как правильно выбрать хлеб.