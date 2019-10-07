Спикер Рады рассказал, кто напишет Киеву закон об особом статусе Донбасса

Законопроект об особом статусе Донбасса, который согласно "формуле Штайнмайера" должен вступить в силу на Украине, будет написан не в офисе президента страны и не депутатами, а украинской общественностью. Об этом заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

— Этот закон не будет писаться в офисе президента или в закрытом комитете Верховной рады, этот закон будет писаться вместе с обществом, потому что это вопрос, очень важный для всего государства, — заявил он в эфире телеканала "Украина".

При этом он отметил, что сами выборы, которые должны состояться на неподконтрольных Киеву восточных территориях, будут проходить по украинскому законодательству и без "пулемётов, танков", поскольку последнее, по словам Разумкова, не позволяет проводить выборы.

Сама "формула Штайнмайера" — это механизм действий по урегулированию конфликта на Донбассе, который подразумевает разведение воюющих сил, а также проведение выборов в регионе. Хотя он и подразумевает лишь наделение некоторым особым статусов непризнанных ЛНР и ДНР, жители Украины увидели в нём "капитуляцию" и вышли на акции протеста.