В России возобновят производство кальвадоса

Купить оборудование для первичной переработки яблок намерены уже в этом году, а к весне следующего года завершат монтаж.

В России планируется возобновить единственное производство крепкого яблочного напитка кальвадос, его будут изготавливать в АО "Прасковейское" (Ставропольский край) в 2020 году, рассказала РИА "Новости" начальник производственной лаборатории предприятия Наталья Алимова.

Около десяти лет назад производство напитка прекратилось, поскольку завод сфокусировался на коньяке, рассказала Алимова.

— По запросу потребителя мы планируем возобновить производство кальвадоса в следующем году... В России его больше никто не производит, — сказала она.

По её словам, купить оборудование для первичной переработки яблок намерены уже в этом году, а к весне следующего года завершат монтаж и с лета начнут производство. Таким образом, кальвадос появится на прилавках в 2021 году.

Согласно технологии производства, кальвадос крепостью 40 градусов будут делать из яблок. Для начала их перерабатывают в виноматериал, из которого получается кальвадосный дистиллят. Затем жидкость помещают в дубовые бочки и держат не менее шести месяцев, рассказала начальник лаборатории.

По её словам, на заводе планируется производить около пяти тысяч декалитров кальвадоса в год с перспективой развития.