В России возобновят производство кальвадоса

37

Фото © Pixabay

Купить оборудование для первичной переработки яблок намерены уже в этом году, а к весне следующего года завершат монтаж.

В России планируется возобновить единственное производство крепкого яблочного напитка кальвадос, его будут изготавливать в АО "Прасковейское" (Ставропольский край) в 2020 году, рассказала РИА "Новости" начальник производственной лаборатории предприятия Наталья Алимова.

Около десяти лет назад производство напитка прекратилось, поскольку завод сфокусировался на коньяке, рассказала Алимова.

По запросу потребителя мы планируем возобновить производство кальвадоса в следующем году... В России его больше никто не производит, — сказала она.

По её словам, купить оборудование для первичной переработки яблок намерены уже в этом году, а к весне следующего года завершат монтаж и с лета начнут производство. Таким образом, кальвадос появится на прилавках в 2021 году.

Согласно технологии производства, кальвадос крепостью 40 градусов будут делать из яблок. Для начала их перерабатывают в виноматериал, из которого получается кальвадосный дистиллят. Затем жидкость помещают в дубовые бочки и держат не менее шести месяцев, рассказала начальник лаборатории.

По её словам, на заводе планируется производить около пяти тысяч декалитров кальвадоса в год с перспективой развития.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×