Майли Сайрус завела роман с австралийским певцом

Австралийский поп-певец Коди Симпсон подтвердил роман с Майли Сайрус, опубликовав в сториз "Инстаграма" романтическую фотографию.

— Завтрак перед заплывом от моей малышки, — написал Симпсон.

По информации СМИ, певец десять лет ждал Сайрус. Симпсон влюбился в неё, когда ему было 12 лет, а ей 17 лет. Пара впервые встретилась в реальной жизни на премьере фильма "Голодные игры" в 2012 году.

Напомним, в конце лета стало известно, что Майли Сайрус разводится с актёром Лиамом Хемсвортом спустя семь месяцев после свадьбы. После этого певица завязала отношения со звездой реалити-шоу и блогером Кейтлин Картер, однако в сентябре они расстались.