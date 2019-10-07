Медведь растерзал женщину в Забайкальском крае

В Забайкальском крае обнаружено тело 50-летней женщины, которая погибла в результате нападения медведя. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Хилокского района.

— Тело было найдено 6 октября в 13:00 в 100 километрах от села Тэрэпхэн. Это женщина 1969 года рождения. На теле были рваные раны, ампутация правой руки, — говорится в сообщении.

Отмечается, что личность погибшей установлена, ею оказалась жительница села.

Ранее Лайф сообщал, что в Якутии медведь убил экс-депутата, а на Ямале его собрат подкрался к инкассаторам, но они успели убежать.