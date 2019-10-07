Боевики "Азова" заняли позиции в Донбассе перед выводом украинских войск

1 октября Киев подписал "формулу Штайнмайера", в рамках которой 7 октября должен состояться вывод ВСУ из Золотого и Петровского.

Боевики националистического полка "Азов" сообщили, что заняли позиции рядом с населёнными пунктами Золотое и Петровское в Донбассе. Соответствующее видеообращение главы подразделения, экс-депутата Рады Андрея Билецкого, опубликовано на YouTube.

По словам Билецкого, местные жители попросили об этом боевиков, поскольку боятся оказаться в "серой зоне" после отступления украинских войск.

По его словам, если власть, в том числе и президент, не выполняет свою прямую обязанность — защищать территорию страны, то это сделают "ветераны-добровольцы".

— Мы даём слово, что мы никогда не покинем наш последний блокпост, — сказал глава "Азова".

Напомним, 1 октября украинская сторона подписала "формулу Штайнмайера", согласно которой 7 октября Вооружённые силы Украины обязуются вывести войска из районов Золотого и Петровского.