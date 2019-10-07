Стало известно, в каком городе России самые высокие зарплаты

Уровень зарплат в 100 крупнейших российских городах между лидерами и аутсайдерами отличается практически в пять раз, при этом жители столицы и северных регионов могут позволить себе на свой заработок больше, чем южане. Об этом сообщает РИА "Новости".

Так, самые высокие доходы относительно стоимости стандартного потребительского набора зафиксированы в Москве — 97 тысяч рублей, на которые можно приобрести 3,83 набора товаров и услуг. На втором месте Южно-Сахалинск — 90,6 тысячи, на которые можно купить 3,81 набора товаров и услуг. Замыкает тройку лидеров Салехард с 88 тысячами рублей и 3,35 продуктового набора.

Также возглавляет рейтинг, но с обратной стороны, город Шахты с зарплатой 26,6 тысячи, на которую можно позволить себе 1,36 набора товаров и услуг, вторым с конца стал Черкесск — 26,4 тысячи рублей и 1,49 набора. Эту тройку замыкает Элиста с 27,1 тысячи рублей и 1,52 набора товаров и услуг.

Отмечается, что рейтинг был составлен на основе муниципальной статистики за январь — июнь 2019-го. В один стандартный потребительский набор включены 112 товаров и услуг, помимо продуктов питания сюда входит одежда, промтовары, мебель, электро­техника, расходы на транспорт и отдых, а также коммунальные, телекоммуникационные, юридические и финансовые услуги по ценами региона.