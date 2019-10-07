Спикер Рады рассказал о "красных линиях" в законе о статусе Донбасса

При этом он отметил, что Украина не намерена нарушать эти рамки, поскольку территориальная целостность и суверенитет зависят от них.

Для нового закона об особом статусе Донбасса есть "красные линии", заявил глава партии Владимира Зеленского "Слуга народа", спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина".

— Ключевым вопросом стоит вопрос о выборах. Выборы могут происходить исключительно по украинскому законодательству, и это одна из тех красных линий, о которых мы говорили, — сказал он.

По словам Разумкова, выборы могут состояться лишь при условии, что не будет пулемётов, танков и другого оружия.

Разумков отметил, что выборы могут пройти только тогда, когда Киевом будет получен контроль над границей, а ОБСЕ признает их итоги. При этом он отметил, что Украина не намерена нарушать эти "красные линии", поскольку территориальная целостность и суверенитет от них зависят.

Напомним, 7 октября должен состояться вывод украинских войск с территорий населённых пунктов Золотое и Петровское. Такое соглашение было достигнуто в рамках подписания "формулы Штайнмайера".