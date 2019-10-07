Два гастарбайтера-украинца поплатились за "мову" в Польше

У одного из пострадавших диагностировали травму головного мозга, частичную потерю памяти, у него не работает одна сторона тела, а также он не может разговаривать.

В городе Владыславово в Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке, пишет издание Dziennik Baltycki.

Инцидент произошёл в конце лета, но стало известно об этом только сейчас.

По информации издания, двое украинцев, официально работавших в Польше, решили посетить один из местных ночных клубов. По словам очевидцев, они вели себя спокойно.

В какой-то момент молодые люди вышли на улицу, говоря между собой на родном языке. Услышав украинскую речь, охранники заведения напали на них, при этом применив слезоточивый газ, заявляет издание.

В результате один из украинцев впал в кому на 18 дней. У него диагностировали травму головного мозга, частичную потерю памяти, у молодого человека не работает одна сторона тела, а также он не может разговаривать.

Как отмечается, один из нападавших был отправлен под стражу на три месяца, другой находится под полицейским наблюдением и под подпиской о невыезде. Родственники потерпевшего организовали сбор средств на его реабилитацию.