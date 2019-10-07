Четверо детей погибли при пожаре в жилом доме в Подмосковье

Трагедия произошла в деревне Чисмена Волоколамского района на улице Лазурной, дом 6.

Пять человек, в числе которых четыре ребёнка, погибли при пожаре в жилом доме в Подмосковье, сообщили Лайфу источники в экстренных службах.

Горели две квартиры. В одной из них находились Гервис Е.С, женщина 1983 года рождения, и её сын 2016 года рождения. В другой квартире были дети 2014, 2016 и 2018 года рождения. Все пять человек погибли. Ещё три человека пострадали, им была оказана помощь на месте происшествия.

Трагедия произошла в 2:34 в деревне Чисмена Волоколамского района на улице Лазурной. В доме № 6 горели две квартиры.

К 4:22 возгорание было ликвидировано. В тушении были задействованы 12 человек и три единицы техники.