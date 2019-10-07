В Набережных Челнах спасли бобра из капкана — видео

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Неравнодушные жители Набережных Челнов отправились на прогулку на озеро, но вместо этого оказались в эпицентре операции по спасению бобра, угодившего в капкан.

Автор видеозаписи предпочёл остаться неизвестным. Как видно на кадрах, горожане встретили зверя сидящим у берега водоёма, причём он даже не пытается сопротивляться и спокойно ждёт своей участи. Вызывать специалистов не стали, обошлись своими силами.

Кто именно поставил ловушку и с какой целью — неизвестно. Из реплик "спасателей" следует, что капкан покрыт ржавчиной и никак не закреплён — скорее всего, его просто-напросто кто-то выбросил в воду, а не пытался поохотиться на бобров.

<p>Видео © VK / &#34;<a href="https://vk.com/wall-33107337_8641329" target="_blank">Набережные Челны Онлайн&#34;</a></p>

Сколько времени бобёр просидел в ловушке — неизвестно, но, судя по его не самой бурной реакции на освобождение, сил у животного было не очень много.

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