Синоптики раскрыли, когда в Центральную Россию вернётся тепло

В первые дни этой недели в центре и на северо-западе РФ погода будет напоминать ноябрьскую.

Потепление в средней полосе России начнётся со вторника, 8 октября, а к выходным погода вернётся к сентябрьским значениям, пишет "Российская газета".

В первые дни этой недели в центре и на северо-западе РФ погода будет напоминать ноябрьскую, а температура воздуха будет держаться ниже нормы на два-четыре градуса, рассказала изданию заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

— Это погода предзимья, как мы её называем, — пояснила специалист. По её словам, похолодание связано с прорывом в среднюю полосу холодного атмосферного фронта.

Но уже во вторник, 8 октября, на севере ЦФО воздух прогреется до 2–7 °С, 9 октября — до 4–9 °С. Более существенное потепление ожидается 10 октября — столбики термометров могут подняться до 13 °С.

11 октября, в пятницу, воздух прогреется уже до 9–14 °С, а в выходные — до 15 °С, вернувшись, таким образом, к значениям сентября.