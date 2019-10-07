Правящая в Косове партия Хашима Тачи провалилась на выборах в парламент

Правящая последние десять лет в самопровозглашённой Республике Косово Демпартия президента Хашима Тачи провалилась на выборах в местный парламент, свидетельствуют результаты подсчёта голосов на 96% участков.

Выборы проходили в воскресенье, 6 октября. Явка составила 43,2%.

Победу одерживает радикальное движение "Самоопределение", поддерживаемое 25,77% избирателей, немного отстаёт от него оппозиционный умеренно-реформистский "Демократический союз Косова" (ДСК) с 25,05% голосов.

Демпартия Косова получает рекордно низкие 21,16%. Именно она после своей первой победы на выборах в 2007 году провозгласила "независимость" республики.

Альянс "За будущее Косова" премьера Рамуша Харадиная набирает 11,62% голосов.