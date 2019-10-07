Тесть застрелил зятя, устроившего ему сюрприз на день рождения

Житель Норвегии специально приехал в США, чтобы порадовать родственника, однако был убит во время неудачного пранка.

Ричард Деннис из США в свой 61-й день рождения застрелил собственного зятя, который неожиданно приехал его поздравить. Об этом сообщает People.

Ситуация произошла ещё 1 октября в городе Галф-Бриз. 37-летний норвежец Кристофер Берган решил поздравить отца своей супруги с праздником и устроить ему сюрприз, для чего приехал в США из Норвегии.

Мужчина прибыл к дому родственника в районе 11 часов вечера, забрался на ограждённый задний двор, громко постучал в дверь и спрятался в кустах. Когда тесть показался на крыльце, любитель весёлых пранков неожиданно выскочил из укрытия и зарычал.

По всей видимости, он надеялся на тёплое радостное приветствие от неожиданной встречи, однако вместо этого испугавшийся мистер Деннис выстрелил в незваного гостя. Единственная выпущенная пуля угодила ему прямо в сердце.

Как позже установили полицейские, Берган, устраивая розыгрыш, не учёл одного факта. За несколько часов до его приезда в дом тестя грубо постучался другой родственник, имя которого не называется, их разговор прошёл на повышенных тонах, и хозяин был вынужден прогнать гостя.

Когда спустя несколько часов мистер Деннис снова услышал настойчивый стук в дверь, он был уверен, что вернулся его агрессивный родственник, и, судя по всему, направляясь к двери на задний двор, был немного на взводе.

Осознав свою ошибку, мужчина вызвал истекающему кровью зятю медиков. Пока врачи ехали на место, он пытался помочь зятю, однако прибывшие сотрудники скорой констатировали смерть норвежца.

Местный шериф Боб Джонсон рассказал журналистам, что после проведённого расследования полиция не стала возбуждать уголовное дело, назвав случившееся несчастным случаем, которого "не должно было произойти".