Названа предварительная причина пожара в Подмосковье, где погибли четверо детей

40

Причиной пожара, произошедшего этой ночью в жилом доме в Волоколамском районе Московской области, где погибли четверо детей и один взрослый, может быть неисправность в электрооборудовании, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя региональных экстренных служб.

Предварительная причина пожара — короткое замыкание в электропроводке, — приводит агентство слова собеседника.

<p>Фото © LIFE</p>

<p>Фото © LIFE</p>

Напомним, пожар произошёл в деревне Чисмена Волоколамского района на улице Лазурной. В результате погибли четверо малолетних детей и женщина, ещё три человека пострадали.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×