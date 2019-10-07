Названа предварительная причина пожара в Подмосковье, где погибли четверо детей

Причиной пожара, произошедшего этой ночью в жилом доме в Волоколамском районе Московской области, где погибли четверо детей и один взрослый, может быть неисправность в электрооборудовании, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя региональных экстренных служб.
— Предварительная причина пожара — короткое замыкание в электропроводке, — приводит агентство слова собеседника.
Напомним, пожар произошёл в деревне Чисмена Волоколамского района на улице Лазурной. В результате погибли четверо малолетних детей и женщина, ещё три человека пострадали.
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