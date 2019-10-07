В Якутии девочка упала с крыши девятиэтажки и осталась жива

Врачи оценивают состояние пострадавшей как стабильно тяжёлое, но отмечают, что подросток дышит самостоятельно.

Следственный комитет устанавливает обстоятельства падения с крыши девятиэтажного дома в Нерюнгри 14-летней девочки. Как сообщает телеканал "Якутия 24", упавшего подростка увидели прохожие, они же вызвали на место происшествия скорую помощь.

По данным медиков, состояние пострадавшей было крайне тяжёлое. После падения она была без сознания, были зафиксированы признаки травматического шока. Однако врачи реанимационного отделения Нерюнгринской ЦРБ, куда доставили девочку, смогли её спасти.

— Врачами проведены множественные оперативные вмешательства, которые положительно повлияли на динамику состояния пострадавшей. На данный момент её состояние стабилизировалось, оценивается как стабильно тяжёлое, дыхание самостоятельное, ей оказывается вся необходимая медпомощь в условиях реанимации, — сообщили телеканалу в пресс-службе Минздрава региона.

По результатам проверки следователей будет принято соответствующее процессуальное решение, уточнили в СУ СКР по Якутии.