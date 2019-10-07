Стажёры полиции из Дагестана спасли водителя упавшего с обрыва грузовика — видео

Жители Дагестана стали свидетелями падения грузового автомобиля с обрыва на одной из трасс региона. Вместо того чтобы сидеть и ждать помощи, люди решили сами помочь водителю большегруза, зажатому в искорёженном салоне.

Как видно на кадрах, опубликованных пресс-службой республиканского МВД, очевидцы аварии разбили лобовое стекло машины, после чего аккуратно вытащили из салона водителя. Мужчине оказали первую помощь и вызвали медиков.

— Особенно приятно, что некоторые из молодых ребят на видео — будущие полицейские, ещё не сотрудники, пока только стажёры МВД по Республике Дагестан, — говорится в сообщении силового ведомства.