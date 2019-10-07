Президент Киргизии поздравил Владимира Путина с днём рождения

В поздравительной телеграмме отмечается, что "многовековые узы дружбы и единая история" двух государств послужат "основой для дальнейшего укрепления союзничества и стратегического партнёрства".

Крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности пожелал президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков российскому лидеру Владимиру Путину в честь его 67-го дня рождения. Также в поздравительной телеграмме президента Киргизии отмечается значительное укрепление взаимоотношений обеих стран.

— Благодаря вашему личному вниманию и конструктивному подходу к развитию кыргызско-российского сотрудничества отношения между нашими странами вышли на качественно новый уровень, — приводит текст телеграммы пресс-служба президента России.

Также киргизский лидер отметил многогранную политику Владимира Путина, которая "отличается высокой степенью дальновидности и масштабностью поставленных задач и направлена на всестороннее развитие и процветание России", что в конечном итоге "пользуется заслуженным уважением и высоким доверием российского народа и всего мирового сообщества", подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Напомним, как ранее рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, этот день Путин провёл на природе и наслаждался "осенней тайгой". Позднее Лайф опубликовал видео того, как Путин готовится встречать день рождения.