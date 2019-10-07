Синоптики обещают москвичам холодный понедельник перед потеплением

Наступившая неделя встречает москвичей свежей порцией свинцово-серого неба и холодным температурным фоном, который будет на 4−5 градусов ниже климатической нормы. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

По данным синоптиков, в понедельник, 7 октября, воздух в столице сможет прогреться всего до +3…+5 °С, в Подмосковье — до +1…+6 °С. Небо будет облачным, с неустойчивыми прояснениями, местами возможны осадки.

Ветер — северо-западный, 4−9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и к вечеру составит 744 мм рт. ст.

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