В Приморье задержали серийного мстителя — поджигателя автомобилей

По предварительным данным, сумма нанесённого пожарами ущерба составила около девяти миллионов рублей.

В полицию Владивостока обратилась жительница Первомайского района, которая сообщила, что неизвестный мужчина поджёг её автомобиль марки "Дэу". На место происшествия немедленно выдвинулась следственно-оперативная группа отдела полиции. Однако сразу задержать преступника не удалось.

Вскоре на территории автобазы на улице Слуцкого произошёл новый пожар — горели два легковых автомобиля. Как установила экспертиза, неизвестный облил их горючей жидкостью и поджёг.

После этого инцидента подозреваемый был найден и задержан. Им оказался ранее судимый 32-летний мужчина. В ходе допроса он пояснил, что решился на поджоги, желая отомстить своим бывшим работодателям, которые ранее уволили его и якобы не выплатили зарплату.

— В отделе полиции мужчина дал признательные показания и пояснил, что совершил злодеяние на почве неприязненных отношений. Причина была в увольнении без выплаты заработной платы из компании, в которой он работал водителем эвакуатора. Также мужчина сознался ещё в одном поджоге, совершённом им в Первореченском районе по аналогичной причине, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Приморскому краю.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершённые из хулиганских побуждений, путём поджога". В настоящее время он помещён под стражу, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

А московская пенсионерка ранее подожгла квартиру с собутыльниками, они погибли.