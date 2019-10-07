Додон поздравил Путина с днём рождения, пожелав долгих и плодотворных лет

Энергия и силы российского президента будут и в дальнейшем направлены на усиление роли страны на мировой арене, уверен молдавский лидер.

Молдавский лидер Игорь Додон поздравил президента РФ Владимира Путина с днём рождения и пожелал ему "долгих плодотворных лет и новых достижений во имя России".

— Убеждён, что его опыт, энергия и силы будут и в дальнейшем направлены на достижение высоких целей развития и модернизации страны, повышения благосостояния российских граждан, усиления роли России на международной арене, — написал Додон в "Фейсбуке".

Президент Молдавии также выразил готовность к дальнейшей совместной работе по насыщенной двусторонней программе и уверенность в укреплении молдавско-российских отношений. Он убеждён, что сотрудничество Москвы и Кишинёва будет развиваться в духе взаимного уважения на благо двух стран и их народов.

7 октября Владимиру Путину исполняется 67 лет. С днём рождения главу государства уже поздравил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.