Роспотребнадзор объяснил, почему нельзя покупать домашние продукты с рук

Специалисты предупреждают, что купленные с рук продукты могут быть заражены возбудителями различных заболеваний.

Роспотребнадзор посоветовал не приобретать продукты с рук и рассказал, какие опасности могут подстерегать покупателей домашней молочки, мяса, рыбы, а также солений и грибов. По словам специалистов, перечисленные продукты несут в себе наибольший риск.

— К производству, фасовке и хранению этих продуктов на заводах предъявляются жёсткие требования, серьёзному контролю по качеству и безопасности подвергается как входящее сырьё, так и готовый продукт, — говорится на сайте ведомства.

Ещё один важный этап — это дезинфекция оборудования. При этом оценить, проводилась ли данная процедура, в домашних условиях практически невозможно. Специалисты предупреждают, что купленные с рук продукты могут быть заражены возбудителями дизентерии, сальмонеллёза, ботулизма и других заболеваний.

Опасность может также таиться в самой упаковке. Во-первых, продавец может по незнанию использовать тару, не предназначенную для пищевых продуктов из-за наличия в составе токсичных красок или иных компонентов. Во-вторых, может быть нарушена герметичность упаковки.

Если отказываться полностью от домашних продуктов покупатель не хочет, ему следует попросить продавца показать ветеринарный сопроводительный документ и декларацию о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза.

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