СМИ узнали о попытках сторонников Трампа сместить руководство "Нафтогаза"

Согласно плану, Андрея Коболева на посту главы компании якобы должен был заменить один из топ-менеджеров украинской компании.

Группа американских бизнесменов, которые связаны с президентом США Дональдом Трампом и его личным адвокатом Рудольфом Джулиани, пыталась добиться смены руководства украинской компании "Нафтогаз". Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

По данным агентства, схему пытались провернуть в начале марта три бизнесмена, среди которых Лев Парнас, Игорь Фурман и Гарри Сарджиант III. Они планировали сместить Андрея Коболева с поста главы "Нафтогаза" и заменить его на одного из топ-менеджеров украинской компании Андрея Фаворова. Однако их задумка провалилась из-за победы Владимира Зеленского на выборах лидера Незалежной.

Как ранее сообщал Лайф, глава Минэнерго США Рик Перри призывал включить американцев в Совет правления "Нафтогаза".