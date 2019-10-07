В Киргизии шесть шахтёров отравились угарным газом и погибли

В стране в шахтах из-за несоблюдения техники безопасности ежегодно погибает более десяти человек.

На юге Киргизии, в Баткенской области, за минувшие выходные погибло шесть шахтёров. Они отравились угарным газом.

— Шесть шахтёров погибли на двух шахтах в Баткенской области Киргизии, — сообщили в МЧС Кыргызской Республики.

Отмечается, что в первой шахте, "Абдухакар-Кен", 5 октября угарным газом отравилось три горняка. Пострадавших доставили в больницу, но медики не смогли их спасти. Ещё трое 6 октября отравились в Кызыл-Кие, когда самостоятельно добывали уголь на одной из шахт.

В Киргизии каждый год более десятка шахтёров погибают из-за того, что не соблюдают технику безопасности. Кроме того, они не имеют необходимого для добычи полезных ископаемых оборудования. Спускаются в старые шахты сами в надежде заработать.

Ранее Лайф сообщал, что на шахте в Кузбассе проходчика затянуло в комбайн.