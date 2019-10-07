Люк Бессон отверг обвинения в изнасиловании: Ложь от а до я

При этом режиссёр признаёт, что два года был в отношениях с истицей. Он говорит, что допустил ошибку и врал в том числе самому себе.

Люк Бессон назвал ложью обвинения в изнасиловании и заявил, что никогда не принуждал ни к чему женщин "ни физически, ни морально". Режиссёр "Пятого элемента" при этом не отрицает, что он изменял жене с молоденькой актрисой, которая выдвинула против него обвинения.

— Это дело — ложь от а до я. Я не совершал никаких насильственных действий над женщинами. Я никогда не поднимал руку на них и никогда им не угрожал... Я никогда не принуждал женщину к чему-либо ни физически, ни морально и никогда не подсыпал наркотики, — сказал Бессон в интервью телеканалу BFM.

По словам известного режиссёра, "в течение двух лет у него были отношения с девушкой", обвинившей его в изнасиловании. При этом Бессон признаёт, что "допустил ошибку и врал в том числе самому себе". Он добавил, что скрывал отношения с Сэнд Ван Рой от супруги и детей.

В прошлом году 28-летняя актриса Сэнд Ван Рой обратилась в один из полицейских комиссариатов Парижа и обвинила 60-летнего Бессона в изнасиловании. Девушка утверждала, что оно было совершено во время встречи с режиссёром в отеле Bristol, недалеко от Елисейского дворца. После девяти месяцев расследования иск был отклонён в связи с отсутствием доказательств слов Сэнд Ван Рой. Однако на днях дело было возобновлено по требованию актрисы.