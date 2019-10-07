ФСБ рассекретила документы об убийстве нацистами 214 детей в Ейске в годы ВОВ

Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, дети были убиты в машинах-"душегубках" по пути к месту массового захоронения.

Управление ФСБ РФ по Краснодарскому краю впервые опубликовало документы следствия о гибели 214 детей в Ейске в 1942 году. Материалы содержат шокирующие факты убийства гитлеровцами воспитанников детского дома в машинах-"душегубках", а также список с именами жертв.

Согласно документам, после начала Великой Отечественной войны в Ейск из Симферополя был эвакуирован детский дом — около 300 детей и воспитателей. Притом значительная часть воспитанников детдома были инвалидами или имели проблемы со здоровьем. В конце лета 1942 года Ейск оказался под немецкой оккупацией.

По показаниям свидетелей, через несколько месяцев гитлеровцы приехали на грузовиках к дому, где расположились дети, и загнали всех в кузова машин. Их отправили к месту будущего захоронения, дорога заняла около 15 минут. Причём детей медленно убивали по пути. Дети надышались углекислым газом из выхлопных труб, направленных в кузова машин.

Когда Ейск был в 1943 году освобождён советскими войсками, по данному делу было составлено три акта обследования эксгумированных останков детей. Комиссия изначально пришла к выводу, что немцы похоронили детей живьём.

— При тщательном осмотре нами не было обнаружено каких-либо следов огнестрельных ран или увечий, все кости черепов были целы. Всё это ещё раз подтвердило, что дети были закопаны живьём, — говорится в документе, опубликованном агентством РИА "Новости".

Однако последующие комиссии, которые провели более тщательное расследование преступления, установили, что дети погибли в кузовах машин-"душегубок", известных также под названием "газенваген", ещё до погребения. Это же подтвердила одна из свидетельниц захоронения, которая сообщила следствию, что не слышала криков или голосов, когда детей вытаскивали из машин.

Ещё одним важным документом по данному делу является список воспитанников детского дома, которых убили каратели. В нём содержатся данные о детях в возрасте от 5 до 8 лет. Практически у всех есть отметки в графе о группе инвалидности. Также указаны национальности детей: русские, украинцы, армяне, грузины, чехи, татары, евреи, было даже два немца.

Напомним, ранее Лайф опубликовал видео из-под Брянска, где было найдено захоронение 22 расстрелянных нацистами во времена Великой Отечественной войны местных жителей.