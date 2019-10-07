ФСБ рассекретила документы об убийстве нацистами 214 детей в Ейске в годы ВОВ

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Мирные жители наблюдают за уничтожением гитлеровцами их деревни. Фото © ТАСС / Центральный музей Вооружённых сил СССР

Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, дети были убиты в машинах-"душегубках" по пути к месту массового захоронения.

Управление ФСБ РФ по Краснодарскому краю впервые опубликовало документы следствия о гибели 214 детей в Ейске в 1942 году. Материалы содержат шокирующие факты убийства гитлеровцами воспитанников детского дома в машинах-"душегубках", а также список с именами жертв.

Согласно документам, после начала Великой Отечественной войны в Ейск из Симферополя был эвакуирован детский дом — около 300 детей и воспитателей. Притом значительная часть воспитанников детдома были инвалидами или имели проблемы со здоровьем. В конце лета 1942 года Ейск оказался под немецкой оккупацией.

По показаниям свидетелей, через несколько месяцев гитлеровцы приехали на грузовиках к дому, где расположились дети, и загнали всех в кузова машин. Их отправили к месту будущего захоронения, дорога заняла около 15 минут. Причём детей медленно убивали по пути. Дети надышались углекислым газом из выхлопных труб, направленных в кузова машин.

<p>Фото © УФСБ РФ по Краснодарскому краю</p>

Когда Ейск был в 1943 году освобождён советскими войсками, по данному делу было составлено три акта обследования эксгумированных останков детей. Комиссия изначально пришла к выводу, что немцы похоронили детей живьём.

При тщательном осмотре нами не было обнаружено каких-либо следов огнестрельных ран или увечий, все кости черепов были целы. Всё это ещё раз подтвердило, что дети были закопаны живьём, — говорится в документе, опубликованном агентством РИА "Новости".

Однако последующие комиссии, которые провели более тщательное расследование преступления, установили, что дети погибли в кузовах машин-"душегубок", известных также под названием "газенваген", ещё до погребения. Это же подтвердила одна из свидетельниц захоронения, которая сообщила следствию, что не слышала криков или голосов, когда детей вытаскивали из машин.

<p>Фото © УФСБ РФ по Краснодарскому краю</p>

Ещё одним важным документом по данному делу является список воспитанников детского дома, которых убили каратели. В нём содержатся данные о детях в возрасте от 5 до 8 лет. Практически у всех есть отметки в графе о группе инвалидности. Также указаны национальности детей: русские, украинцы, армяне, грузины, чехи, татары, евреи, было даже два немца.

Напомним, ранее Лайф опубликовал видео из-под Брянска, где было найдено захоронение 22 расстрелянных нацистами во времена Великой Отечественной войны местных жителей.

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