Лукашенко поздравил Путина с днём рождения, отметив его авторитет и влияние

Белорусский лидер пожелал российскому коллеге крепкого здоровья и успехов в реализации намеченных планов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил лидера России Владимира Путина с днём рождения. Глава соседнего государства в своём поздравлении отметил авторитет и влияние российского коллеги на международной арене.

— Ваши последовательные усилия, огромный труд и самоотдача лежат в основе значимых успехов, которых добилась Россия в построении мощной и независимой державы, — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Белорусский лидер пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, добра, успехов в реализации намеченных планов и поддержки единомышленников.

7 октября Владимиру Путину исполняется 67 лет. С днём рождения главу государства уже поздравили президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, лидер Молдавии Игорь Додон и премьер-министр Армении Никол Пашинян.