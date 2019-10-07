В США разработали план сдерживания России в Чёрном море

Среди возможных мер — помощь Украине и Грузии в развитии их национального оборонного потенциала.

В США опубликовали доклад о способах борьбы с "влиянием" России в Черноморском регионе, в котором предлагается развернуть современные системы противовоздушной и береговой обороны в Восточной Европе. План разработали аналитики американского исследовательского центра RAND Corporation.

— Повышению эффективности сдерживания в регионе могло бы способствовать развёртывание современных систем противовоздушной и береговой обороны в Румынии и Болгарии для противодействия угрозе наступательного ракетного удара со стороны России, — говорится в документе.

Среди других мер борьбы с "влиянием" Москвы — расширение учений НАТО и дальнейшее оказание Западом помощи Украине и Грузии в развитии их национального оборонного потенциала.

Авторы доклада выражают обеспокоенность в связи с модернизацией Россией Черноморского флота и наращиванием сил в Южном военном округе. При этом они признают, что не все страны Черноморского региона разделяют интересы США и НАТО — это затрудняет выработку единой западной стратегии по "сдерживанию" Москвы.

Ранее сообщалось, что в Конгресс США внесли законопроект о необходимости "сдерживания и противостояния агрессии со стороны России" в Прибалтике.