Лак для ногтей назвали возможной причиной рака

Специалисты советуют девушкам выбирать средства с надписями "3-FREE" или "5-FREE".

Лак для ногтей повышает риск развития онкологических заболеваний. Об этом сообщает НТВ со ссылкой на инженера-исследователя Института органической химии имени Н.Д. Зелинского РАН Ольгу Мулину.

По словам специалиста, чтобы избежать быстрого загустения средства, в него добавляют формальдегид, который и может вызвать онкологические заболевания. Кроме того, в лаках содержится дибутилфталат (он обеспечивает ровное покрытие лака без трещин), который может оказать негативное влияние на эндокринную систему.

Причём последствия воздействия этих двух опасных веществ могут проявиться только через годы. И больше всего от них пострадают печень и лёгкие, отмечает токсиколог Евгения Ковалёва.

Специалисты не рекомендуют пользоваться лаком с истёкшим сроком годности, так как со временем в средствах образуются новые токсичные вещества. Эксперты советуют выбирать лак, на котором есть надписи "3-FREE" или "5-FREE", которые говорят о том, что в лаке нет трёх или пяти опасных соединений.

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