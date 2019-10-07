Две немки пять раз пытались убить любовника после секса втроём

Женщин приговорили к четырём годам лишения свободы за покушение на убийство и нанесение тяжких телесных повреждений.

Two women are found guilty of trying to murder their male lover FIVE TIMES after he refused to pay one of them for joining in a threesome https://t.co/SGlPkivD0P — Global Analytica (@AnalyticaGlobal) October 3, 2019

Жительницы Германии 30-летняя Генриетта и 21-летняя Мишель решили расквитаться с 36-летним Ральфом Леманном после группового секса. Они пять раз пытались убить его, однако мужчине удалось спастись, сообщает The Daily Mail.

Ральфа дважды накачивали наркотиками, чтобы расправиться с ним, после того как он отключится. Его вывезли в лес недалеко от границы с Польшей и там пытались переехать на машине. Но автомобиль лишь нанёс серьёзные травмы бедру и животу. Затем мужчину били по голове пивной бутылкой и автомобильным домкратом.

Леманн смог вырваться, отбиваясь палкой от женщин и одновременно опираясь на неё, потому что хромал из-за повреждённой ноги.

В деле оказалась замешана третья девушка — 19-летняя Джозефин. Она согласилась поучаствовать в расправе над мужчиной. Было установлено, что она искала в поисковике браузера, как вырезать сердце и половой член. Из-за того что она не участвовала в попытках убийства, ей дали 18-месячный условный срок.

На суде во Франкфурте-на-Одере выяснилось, что мотивом покушения на убийство была месть Леманну. Он якобы отказался платить Мишель и Генриетте 800 евро после секса с ним, что и взбесило любовниц.

— Она сказала, что хочет купить что-то за 800 евро. Я не воспринял это всерьёз. Секс с Мишель всегда был по обоюдному согласию. На следующее утро мы все вместе позавтракали. Я сказал ей, что у меня нет 800 евро, чтобы дать ей, но мы могли бы платить ей ежемесячно, — высказался Леманн.

Несколько дней назад Лайф рассказывал о другом случае, связанном с попыткой убийства на сексуальной почве. Пенсионер из Татарстана набросился на женщину с топором за отказ от интима.