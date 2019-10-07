Более 1,5 миллиона человек получили прививки от гриппа в Москве

Около 130 тысяч человек прошли бесплатную вакцинацию в мобильных прививочных пунктах.

Более 1,5 миллиона жителей Москвы сделали прививки от гриппа за первый месяц кампании по вакцинации, которая стартовала 4 сентября. Для этого не обязательно идти в поликлинику, можно посетить передвижные прививочные пункты по дороге на работу или домой.

— Завершился первый месяц кампании по вакцинации москвичей против вируса гриппа. Прививку сделали более одного миллиона жителей. При этом 130 тысяч из них предпочли пройти процедуру в мобильных пунктах, — рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Чтобы пройти бесплатную вакцинацию необходим паспорт. Полный список мобильных прививочных пунктов и график работы опубликован на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали, как избежать заражения вирусом гриппа.