Лайф узнал подробности госпитализации сына топ-менеджера МТС

Сын вице-президента МТС Руслана Ибрагимова Алан и его друг Никита Калгашкин после трёхчасовой погони по Москве и задержания сотрудниками ГИБДД попали в больницу. Как стало известно Лайфу, они почти сутки провели в ГКБ имени Боткина.

Ибрагимов был госпитализирован с подозрением на перелом челюсти, однако диагноз не подтвердился. У Калгашкина оказался сломан нос. После выписки из больницы горе-мажорам пришлось отправиться в спецприёмник на Мнёвниках. Там они отбывают назначенные судом 10 суток.

При этом источник Лайфа сообщил, что у причастных к задержанию гонщиков-мажоров полицейских на работе начались проверки.

Напомним, мажора на автомобиле BMW задержали в Москве после трёхчасовой погони. Позже стало известно, что нарушителем является сын топ-менеджера МТС. Иномарку, где Ибрагимов-младший "забаррикадировался" со своим другом Никитой Калгашкиным, пришлось взламывать кувалдой. Лайф публиковал видео "штурма" вишнёвого BMW. Ибрагимов и Калгашкин были арестованы на десять суток.