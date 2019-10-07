Ревнивая жительница Татарстана после ссоры с мужем зарезала сына

Второго ребёнка и её саму с ножевыми ранениями госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.

В Татарстане жительница города Набережные Челны после ссоры с мужем напала с ножом на двух сыновей. Как сообщили в республиканском СУ СК РФ, в результате один из них скончался.

По версии следствия, 32-летняя женщина совершила убийство минувшей ночью. Поводом стало то, что после очередной сцены ревности её супруг ушёл из дома.

— Затем женщина вооружилась ножом и нанесла им множественные ранения грудной клетки сыновьям 2013 г. р. и 2017 г. р., а затем нанесла ранения и себе, — рассказали следователи.

Скончался младший мальчик. Мамаша-убийца и её старший сын были отправлены в больницу. Она стала фигуранткой дела по статьям "Убийство малолетнего" и "Покушение на убийство двух или более малолетних" УК РФ.

А в Башкирии ранее ревнивая жена наняла киллера для любовницы мужа и их ребёнка.